Агкацев заявил, что не получал предложений из Европы

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что не получал предложений от европейских клубов и сосредоточен на выступлении за нынешнюю команду, сообщает Metaratings.ru .

После победы над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги 24-летний вратарь иронично ответил на вопрос о возможном переходе в топовый европейский клуб.

«Перешел бы я в топовый европейский клуб, если бы там уже был основной голкипер, с которым надо конкурировать? Пока этих предложений нет. Что мне говорить? Когда будут, тогда будем разговаривать. Пока, кроме „Краснодара“, я никому не нужен (смеется)», — сказал Агкацев.

В нынешнем сезоне вратарь провел 31 матч во всех турнирах, в 13 из них сыграл «на ноль» и пропустил 25 мячей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 10 млн евро. Контракт с «Краснодаром» действует до лета 2029 года.

После 26 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 57 очков и опережая «Зенит» на одно очко.

