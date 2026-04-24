Депутат призвала отказаться от терминов «мать-одиночка» и «неполная семья»

Депутат Госдумы VIII созыва, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина призвала изменить подход к поддержке родителей, которые воспитывают детей без партнера.

«Мне кажется, очень важно говорить и о таких сложных вещах, как поддержка родителей, которые воспитывают детей самостоятельно, без пары. У нас все меры поддержки — это семья, но по разным причинам женщина может остаться со своими детьми одна или мужчина может остаться один. И вот здесь поддержка одинокого родителя как таковая у нас в государстве не развита. И мне кажется, давно пора уходить от таких сложных, неприятных терминов, как, например, „мать-одиночка“, „неполная семья“. Если в семье есть родитель, есть дети, бабушки и дедушки — это хорошая семья. Поэтому эти идеологические вещи тоже давно пора пересматривать и об этом говорить», — подчеркнула она в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, отдельного внимания требуют женщины, строящие карьеру и воспитывающие детей самостоятельно.

«Мы прекрасно понимаем, что женщина может остаться одна со своими детьми, больше не выйти замуж. Но у нее может возникнуть потребность не иметь не одного ребенка, а двух. У женщины с высоким уровнем дохода, с хорошей карьерой, если вдруг появляется ребенок, а мужа нет, ей очень тяжело, потому что она всю нагрузку должна нести сама, и пока ребенок маленький, продолжать работать она не может. И здесь, возможно, должны появляться государственные институты поддержки. Дом малютки, в котором она может оставить под хорошим присмотром своего малыша и пойти сделать какие-то дела. Мы не говорим о каком-то материальном стимулировании, а вот такие организационные вопросы и институты поддержки, конечно, должны создаваться», — отметила парламентарий.

