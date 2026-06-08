Воробьев, Чуйченко и Цивилева поздравили соцработников Московской области

8 июня в России отмечают День соцработника. В сфере социальной защиты населения Подмосковья занято более 14 тыс. человек — это специалисты комплексных центров соцобслуживания, семейных центров, добрых домов, пансионатов и центров реабилитации участников СВО.

«Хочу поблагодарить вас и поздравить с профессиональным праздником. Социальное направление в нашей стране — это особенная миссия. Президент всегда это подчеркивает. Хочу поблагодарить Галину Константиновну (Епифанову, советника директора центра им. Мещерякова — ред.). Это человек, который всю свою жизнь посвятил деткам, а потом уже и взрослым людям с тяжелой судьбой. Вы, ваша команда, наша команда стараемся делать все, чтобы вдохновить, чтобы поддержать тех, кому нужна помощь. Здесь присутствуют люди, которые обеспечивают заботу, уход, воспитание. Вы на своем месте делаете очень важное дело. Спасибо Вам!» — сказал Воробьев.

Отличившимся подмосковным специалистам вручили государственные и областные награды. Губернатор в ходе церемонии отметил, что соцработники — это люди, которые дарят тепло, внимание, заботу тем, кому это необходимо.

Вручение наград

Председатель правления областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров получил Знак Преподобного Сергия Радонежского.

Специалисту семейного центра помощи семье и детям «Ступени» из г.о. Пушкинский Арлете Арушанян было присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области». Она помогла более 700 детям остаться в родных семьях. Такое же звание было присвоено директору комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Дмитрию Еремейцеву. Сейчас он работает в центре соцобслуживания, у которого множество подразделений с командой свыше 1 тыс. человек

«Человек должен в одном месте получить все, что ему нужно. Комплексный центр соединяет в себе большое количество социальных услуг. Люди не тратят время, а получают их, заполняя заявления онлайн. Работа в социальной защите – это призвание, а не профессия», — сказал Еремейцев.

Благодарность губернатора Московской области получила заведующая отделением «Пансионат «Чайка» комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Егорьевский» Наталья Яснова, а также советник директора национального центра реабилитации и поддержки участников СВО им. Мещерякова в Сергиевом Посаде Галина Епифанова.

«Сейчас занимаюсь с детьми, руковожу отделением, в котором 200 ребят с разной степенью потери зрения и слуха. Занимаюсь педагогами, их обучением, организацией мероприятий, поездок. Самое главное - относиться к этим детям с добротой, но особенной», — сказала Епифанова

Благодарственное письмо губернатора Московской области получили председатель Московского областного регионального отделения Всероссийского общества глухих Дмитрий Жевжиков и соцработник комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Егорьевский» Алла Долгополова.

Министр юстиции РФ поздравил соцработников и отметил, что их труд - это служение людям, добру и гуманизму. Он также отметил, что социальные службы Подмосковья активно участвуют в развитии института пробации, направленного, в том числе, на преодоление социально обусловленных причин преступности.

«Важнейшим направлением государственной политики является развитие сферы социальной защиты. Именно от ее состояния, от компетентности и самоотдачи социальных работников зависят качество жизни людей, утверждение в обществе принципов справедливости и гуманизма. В этой сфере трудятся представители самых разных профессий. Их работа имеет чрезвычайно важное значение для миллионов жителей нашей страны, — сказал Чуйченко.

Помощь ветеранам СВО в Подмосковье

В том числе соцработники помогают участникам/ветеранам СВО и их семьям. В Подмосковье для них, кроме 41 федеральной меры поддержки, действуют 36 региональных. В прошлом году появилась цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества». По одному заявлению дистанционно можно получить 17 мер поддержки.

В региональный филиал фонда «Защитники Отечества» с 1 июня 2023 полупило 55 тыс. обращений. В муниципалитетах работают 96 соцкоординаторов.

«Социальные координаторы первыми встречают ветеранов СВО после возвращения, помогают разобраться в мерах поддержки, сопровождают на пути реабилитации и адаптации к мирной жизни. Многие из них пришли к нам из социальной сферы. Именно соцработники делают по-настоящему важное, доброе дело, дарят человеку самое ценное – надежду, заботу и внимание. Поэтому их деятельность – это не просто работа, а настоящее служение во имя человека», – сказала Цивилева.

В Подмосковье ветераны СВО могут пройти реабилитацию в пяти центрах. В общей сложности помощь там получили почти 3,2 тыс. бойцов. В национальном центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде реабилитацию прошли 296 участников СВО из 75 регионов страны. В «Ясенках» в Подольске реабилитацию прошли 630 бойцов. В 2025 году там открыли новый бассейн, о котором участники СВО просили губернатора.

Также в регионе работают два центра протезирования и реабилитации полного цикла «Протэкс-Центр» в Коломне и центр «Исток-Орто» во Фрязине, а в Электростали - центр высокоинтенсивной реабилитации для бойцов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Поддержка соцработников в Подмосковье

В Московской области существуют меры поддержки именно для соцработников - компенсация аренды жилья (от 30 до 40 тыс. рублей для семейных пар, от 20 до 30 тыс.- для работающих в одиночку), выплаты молодым специалистам (50 тыс. рублей – в первый год, 100 тыс. – во второй год). Также существует программа «Приведи друга», а в этом году ввели новую выплату (70 тыс. рублей) для вожатых детских лагерей.

Соцуслуги и поддержка многодетных семей

В Московской области 29 социальных услуг предоставляются проактивно. Это региональные доплаты к пенсии, компенсация за ЖКУ, бесплатный проезд и т.д.

В Подмосковье за пять лет количество многодетных семей выросло с 93 до 119 тыс. В прошлом году в регионе появилась новая мера поддержки – 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка, которую уже получили почти 4 тыс. семей.

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