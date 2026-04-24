Экономист прогнозирует снижение ставки ЦБ до 14,5%

Кандидат экономических наук Юрий Юденков заявил, что Банк России может снизить ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, однако это не повлияет на экономический рост.

«Полпроцента ничего не решает. При ставке 14,5% кредиты все равно очень дорогие. Никто не может взять кредит при такой ключевой ставке. Это очень дорого, поэтому нет инвестиций, экономика не развивается, грубо говоря, высокая ставка тормозит развитие российской экономики», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Кузнецова также допустила снижение ставки на ближайшем заседании.

«Банк России придерживается очень жесткой политики, все равно вероятность снижения больше стремится к 14,5% годовых. С учетом того, что сейчас экономический рост вообще в стагнации, то есть образно, ставку не могут понизить сразу до 14%», — отметила она.

20 марта Банк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Это седьмое подряд снижение с июня 2025 года. По прогнозу регулятора, инфляция в 2026 году составит 4,5–5,5%, а во втором полугодии приблизится к целевым 4%.

