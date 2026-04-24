сегодня в 14:35

У преподавателя МАДИ остановилось сердце на сеансе у психолога в Москве

Старший преподаватель МАДИ умерла во время сеанса у психолога в центре Москвы. У нее остановилось сердце, сообщает РЕН ТВ .

55-летняя Нурия Х. почувствовала себя плохо практически сразу после начала сеанса. У нее закружилась голова, а затем женщина потеряла сознание.

Психолог тут же вызвал скорую помощь. Медики пытались откачать пациентку, но не смогли. Предварительно, у женщины произошла остановка сердца.

Нурия Х. работала старшим преподавателем иностранных языков в МАДИ. Она увлекалась астрологией и гаданием на картах Таро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.