сегодня в 14:30

Женщина погибла из-за удара ВСУ по машине в Белгородской области

ВСУ ударили дроном по легковому автомобилю в селе Гора-Подол Белгородской области. В результате атаки погибла женщина. Водитель получил травмы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

После удара легковая машина загорелась. У водителя диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения. Женщина погибла на месте.

«От лица всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем ее родным и близким», — написал Гладков.

Пострадавший водитель находится в реанимационном отделении местной больницы. Ему оказывают помощь. Автомобиль полностью уничтожен огнем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.