В Истре установили анализатор для ранней диагностики рака кишечника

Лаборатория Истринской больницы получила анализатор японского производства. Аппарат исследует биоматериал на скрытую кровь и воспалительные процессы, определяя три показателя — гемоглобин, трансферрин и кальпротектин. Это позволяет выявлять онкологию кишечника и предраковые состояния на ранних стадиях.

«Точность данной методики составляет 96% на раковых стадиях и 88% на предраковых. Гемоглобин отвечает за нижние отделы кишечника, а трансферрин — за верхние. Это очень важно, так как гемоглобин менее стабилен и со временем может „замолчать“, а трансферрин позволяет заметить проблему даже в этом случае. Ежегодно более 50 млн японцев проходят исследования именно на этом приборе, что позволяет сохранять их здоровье, а иногда и спасать жизни», — рассказала сервисный инженер Полина Михайлова.

Исследования на новом оборудовании проводят бесплатно в рамках диспансеризации, а также по назначению лечащего врача. Пройти обследование могут жители муниципального округа Истра. По данным медиков, особенно важно регулярно проверяться людям старше 40 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.