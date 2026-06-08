В Красногорске прошел форум директоров парков Подмосковья

Четвертый форум директоров парков Подмосковья прошел в городском парке Красногорска. Более 130 специалистов обсудили развитие территорий, внедрение цифровых сервисов и вопросы безопасности, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Форум организовали министерство благоустройства, министерство культуры и туризма и министерство физической культуры и спорта Московской области при поддержке АНО «МосОблПарк». В мероприятии приняли участие представители 72 учреждений — директора парков, их заместители и профильные сотрудники.

Зампред правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что задача региона — не только создавать новые парки, но и развивать их.

«Форум стал площадкой для обмена опытом по вопросам бизнеса, содержания и безопасности парковых зон. Участники получили знания, которые помогут организовать качественный отдых для посетителей», — сказал Хайкин.

Заместитель министра благоустройства Денис Чижик рассказал о ключевых достижениях за шесть лет. В регионе внедряют инновационные технологии, включая искусственный интеллект для управления территориями, привлекают инвестиции в инфраструктуру и развивают цифровые сервисы.

В практических сессиях директора парков представили успешные кейсы. Дмитрий Семенов из Истры рассказал о партнерстве с бизнесом и НКО, Сергей Федоров из Краснознаменска — о развитии парка в ЗАТО, Владимир Губский из Подольска — о безопасности и регулировании средств индивидуальной мобильности. Замдиректора АНО «МосОблПарк» Андрей Копосов выступил с докладом о цифровой трансформации сервисов.

Сейчас в Подмосковье работают 219 парков и лесопарков — в девять раз больше, чем 11 лет назад. С 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева реализуется программа «Парки в лесу», по которой уже открыты 43 территории.

Посещаемость парков растет: в 2023 году их посетили 74,7 млн человек, в 2024 году — 83,9 млн, в 2025 году — 93 млн. В первом полугодии 2026 года показатель превысил 40 млн. В парках работают более 1,5 тыс. бизнес-объектов. В 2026 году планируется благоустроить еще 14 парков, из них 13 лесопарков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.