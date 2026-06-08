Подмосковье представило интерактивный стенд на ПМЭФ-2026

Стенд Московской области с интерактивными зонами, роботами и цифровыми решениями открылся на ПМЭФ-2026. Посетители могут познакомиться с промышленными кластерами региона, пройти профориентацию и увидеть роботов-гуманоидов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Экспозиция объединила ключевые достижения Подмосковья в промышленности, логистике, технологиях, инвестициях и цифровой трансформации. Гости форума могут в интерактивном формате познакомиться с производствами региона и их продукцией, а также узнать о возможностях для инвесторов и партнеров.

«ПМЭФ – это возможность для регионов показать свои достижения и планы в интересной и понятной форме. Мы постарались отразить на стенде туристический, инвестиционный и промышленный потенциал Московской области», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Одна из центральных зон — «Прикоснись к производству». Здесь посетители взаимодействуют с цифровыми моделями производственных процессов предприятий Подмосковья. Инсталляция с роборукой «отправляет» коробку в цифровое пространство LED-экрана, где демонстрируются этапы производства, после чего участники получают коробку с реальной продукцией.

Также на стенде работает «ИИ-зеркало». После короткого профориентационного теста система визуализирует посетителя в образе сотрудника одного из подмосковных заводов и рассказывает об условиях труда и карьерных перспективах. Гости могут примерить роли микробиолога, главного технолога, инженера или оператора цеха.

Отдельное внимание привлекла зона роботов-гуманоидов МФТИ — многократных чемпионов мира по футболу среди роботов. Они продемонстрировали игровые навыки посетителям. Кроме того, на стенде представлены сервисы и высокотехнологичные решения региона, а также видеоролики об инвестиционной инфраструктуре и поддержке предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.