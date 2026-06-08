Служба помощи при ДТП обработала 2,4 тыс аварий в Подмосковье

Служба помощи при ДТП за неделю с 29 мая по 4 июня помогла участникам 2 446 аварий без пострадавших в Подмосковье. Водителям оказали консультации и поддержку при оформлении документов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 29 мая по 4 июня специалисты службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области отработали 2 446 аварий без пострадавших. Это на 231 случай меньше, чем неделей ранее.

Всего консультационную помощь получили 4 892 водителя. В центрах помощи оформили 972 ДТП, по телефону специалисты помогли оформить 228 аварий по европротоколу и 88 — по расписке.

Водителям напоминают: при поломке автомобиля или ДТП без пострадавших необходимо покинуть машину и отойти в безопасное место за ограждение. Нельзя оставаться рядом с транспортом или внутри него, так как другие водители могут не успеть среагировать. После этого следует обратиться по номеру 112 — специалисты службы окажут необходимую поддержку.

Служба работает в двух форматах: по телефону горячей линии и в 16 центрах помощи. Сотрудники помогают участникам аварий выполнить первоочередные действия и оформить европротокол на месте или в центре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.