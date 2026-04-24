«Перед в фарш»: водителя зажало в такси после массового ДТП в Москве

сегодня в 10:26

Массовое ДТП с 4 автомобилями и пострадавшими произошло в Москве

Массовое ДТП на 23-м километре Киевского шоссе произошло в Москве. Столкнулись четыре автомобиля, сообщает « Осторожно, Москва ».

Столкнулись четыре авто. Есть пострадавшие.

Одного из водителей такси зажало в машине. Минимум одна машина получила сильные повреждения.

«Ужас. Одного водителя служба спасения достает, перед машины в фарш», — написала пользовательница в сервисе онлайн-карт.

Другой водитель рассказал, что на месте происшествия находятся сотрудники ГАИ, скорой помощи и МЧС.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.