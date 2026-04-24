Какие орехи подорожали больше всего за год

Фундук и грецкий орех стали лидерами по удорожанию за год

Самый значительный рост стоимости среди орехов за год показал фундук — плюс 24,8%. Теперь упаковка 150 граммов в среднем стоит 380,6 рубля. На втором месте грецкий орех: он подорожал на 23,1% до 338,6 рубля. В тройке лидеров также фисташки с приростом 20,1% — средняя цена достигла 413,1 рубля за 150 граммов, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».