Какие орехи подорожали больше всего за год
Самый значительный рост стоимости среди орехов за год показал фундук — плюс 24,8%. Теперь упаковка 150 граммов в среднем стоит 380,6 рубля. На втором месте грецкий орех: он подорожал на 23,1% до 338,6 рубля. В тройке лидеров также фисташки с приростом 20,1% — средняя цена достигла 413,1 рубля за 150 граммов, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».
Для исследования отобраны орехи разных производителей. Их стоимость проанализирована в торговых сетях городов России без учета акционных предложений.
За год (с апреля 2025 по 2026 год) орехи изменились в цене следующим образом:
• Арахис (150гр) +8,4%, средняя цена — 116,3 рубля.
• Грецкий орех (150гр) +23,1%, средняя цена — 338,6 рубля.
• Кешью (150гр) +8,6%, средняя цена — 302,6 рубля.
• Миндаль (150гр) +15%, средняя цена — 296,8 рубля.
• Фисташки (150гр) +20,1%, средняя цена — 413,1 рубля.
• Фундук (150гр) +24,8%, средняя цена — 380,6 рубля.
