Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, участник боевых действий в Афганистане, подполковник запаса Виктор Жилков в интервью РИАМО рассказал, как совершил 286 вылетов в зону отчуждения в Чернобыле, что ему помогало выживать и с какими трудностями пришлось столкнуться во время ликвидации катастрофы.

26 апреля будет отмечаться 40-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Это крупнейшая в мире техногенная катастрофа. В России в этот день проводятся различные памятные мероприятия, митинги и акции.

«На вертолете МИ-26А я летал на реактор четвертого энергоблока, разрушенного взрывом. Сбрасывали в горящее жерло реактора мешки с песком, глиной, свинцом. Так создавался защитный слой (щит), уменьшающий выброс радиоактивных веществ в атмосферу и замедлялось горение графита», — сказал Жилков.

Он подчеркнул, что в составе 12 летных экипажей принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: с 5 мая по 24 июля 1986 года и с 1 декабря 1986 года по 13 февраля 1987 года. Полеты проходили с большим риском для жизни, так как уровень радиации при подходе к реактору был очень высок. Бортовые рентгенометры ДП-3А зашкаливали, удерживать управление машиной было сложно при максимальной взлетной загрузке, тяжело было дышать, глаза закрывались.

По словам офицера, экипажи выполняли задачи по дезактивации зараженного района, распыляя специальную жидкость. Также производили радиационную разведку реактора, доставляли членов специальной правительственной комиссии для визуального осмотра реактора с вертолета.

Работать приходилось на пределе физических и моральных возможностей, помогли сила воли, уверенность в себе. Сказалась закалка в небе Афганистана. У экипажа были специальные датчики измерения уровня радиации, которые надевали на каждый вылет. После каждого вылета полностью меняли всю одежду, потому что она накапливала радиацию. На запасном аэродроме Малейки проводилась санитарная обработка личного состава и дезактивация вертолетов.

Жилков добавил, что в составе экипажа совершил 286 вылетов на реактор и в зону отчуждения, провел 170 часов в воздухе. Экипаж перевез более 2,5 тыс. тонн различных грузов и специальной жидкости для дезактивации местности. Все летчики получили большую дозу облучения.

