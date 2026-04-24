Ипотека пополам: как россияне делят платежи

Каждая третья семья в России выплачивает ипотеку, деля платеж поровну, а более половины семейных пар вносят деньги досрочно, сообщили РИАМО в компании Level Group, которая провела исследование, чтобы выяснить, как россияне ведут семейный бюджет после оформления ипотечного кредита.

Отмечается, что каждая третья семья (28%) выплачивает ипотеку вместе, деля платеж поровну. В 21% семей мужчина оплачивает большую часть, такой же процент (21%) опрошенных поделился, что закрытие ипотеки — сугубо мужская обязанность. Есть также доля семей, в которых женщина оплачивает большую часть ипотечного платежа (12%) либо всю сумму (8%). Только 10% респондентов выплачивают ипотеку в одиночку без партнера.

«Планирование семейного бюджета — залог комфортной выплаты ипотеки. Большинство семейных пар (50%) ведет совместный бюджет, что помогает супругам чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Достичь дисциплины нередко помогает именно партнерство, так как в паре проще отказаться от спонтанных покупок ради долгосрочной цели. По нашим данным, придерживаясь такой стратегии, более половины семейных пар в России (52%) выплачивают ипотечный кредит досрочно», — прокомментировал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Помимо 50% респондентов, которые ведут бюджет совместно с партнером, каждый третий (31%) распоряжается своими деньгами самостоятельно, сохраняя финансовую независимость, и только общие расходы делятся поровну. 7% опрошенных придерживаются мнения, что доход мужчины — общий, а доход женщины — ее личный. В 10% семей зарабатывает только мужчина, еще в 2% — только женщина.

