сегодня в 06:59

Человек погиб из-за атаки БПЛА на промпредприятия в Самарской области

В Самарской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) погиб один человек, еще несколько пострадали, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, дроны совершили налет на промышленные предприятия в Новокуйбышевске.

«По предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — отметил Федорищев в своем Telegram-канале.

Губернатор также рассказал, что обломки одного из дронов попали на крышу дома в Самаре. Из-за падения осколков на улице есть пострадавшие, один из которых госпитализирован.

На данный момент развернут оперативный штаб. Сотрудники экстренных служб приступили к работе.

Ранее серия взрывов раздалась над Новокуйбышевском. Затем беспилотник врезался в жилой дом в Самаре. Оказались повреждены крыша и квартиры.

