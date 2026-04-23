Есть пострадавшие: беспилотник врезался в жилой дом в Самаре

В Самаре беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом. По предварительным данным, из-за этого есть пострадавшие, сообщает SHOT .

Как рассказали местные жители, взрывы из-за атаки были около 30 минут назад. В результате один из дронов врезался в многоэтажный дом на севере города.

Из-за этого оказались повреждены по меньшей мере три квартиры на верхних этажах. Также осколки попали в автомобиль.

На данный момент на месте работают медики и пожарные. Точной информации о пострадавших нет.

Ранее серия взрывов при отражении воздушной атаки раздалась над Новокуйбышевском Самарской области.

