В Королеве сняли старый асфальт и обновили народные тропы

В Королеве взялись за дворы с самого старта сезона. Проверить, как идет работа, приехал замминистра по содержанию территорий и государственному жилнадзору Московской области Всеволод Волосевич. Он побывал на трех объектах, где меняют асфальт, ремонтируют ямы и приводят в порядок стихийные пешеходные маршруты — «народные тропы».

В микрорайоне Текстильщик на Советской улице (дома 30, 32 и 34) уже сняли старый асфальт, насыпали свежий щебень и установили бордюры. Сейчас готовятся к укладке нового покрытия.

В Юбилейном на улице Тихонравова, 36 закончили обновление «народной тропы». А во дворе на Сакко и Ванцетти (дома 30, 30А, 30Б, 32 и 32А) выполнили ямочный ремонт.

Всего в этом году в Королеве обновят 10 дворовых территорий. В двух из них работы уже начались. Также уже благоустроили 13 «народных троп» — все 100 процентов. Что касается ямочного ремонта, то работы закончены, а это 13,5 тысячи квадратных метров.

Замминистра остался доволен работой и призвал местную администрацию не сбавлять темп.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.