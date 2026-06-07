Большая семья капибар: старшие сестры воспитывают малышей в Московском зоопарке

У капибары Малой уже есть дети, среди них дочки Лапочка и Скарлетт. Они проявляют активное участие в воспитании младшеньких собратьев и заботятся о них.

Лапочка особенно пристально следит за малышами и даже подает им пример. Она присматривает за порядком.

Еще в зоосаде отзываются о ней как о старательной ученице, которая на тренингах демонстрирует выдающиеся результаты.

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