Большая семья капибар: старшие сестры воспитывают малышей в Московском зоопарке
Фото - © Ирина Вершинская / Фотобанк Лори
В Московском зоопарке подрастает новое поколение капибар. Старшие сестры помогают маме заботиться о младших, сообщает пресс-служба столичного зоосада.
У капибары Малой уже есть дети, среди них дочки Лапочка и Скарлетт. Они проявляют активное участие в воспитании младшеньких собратьев и заботятся о них.
Лапочка особенно пристально следит за малышами и даже подает им пример. Она присматривает за порядком.
Еще в зоосаде отзываются о ней как о старательной ученице, которая на тренингах демонстрирует выдающиеся результаты.
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