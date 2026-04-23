сегодня в 05:58

Серия взрывов прогремела в Самарской области при работе ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают очередную атаку украинских беспилотников на Самарскую область. Из-за этого слышны взрывы, сообщает SHOT .

Серия громких звуков раздалась над Новокуйбышевском. Взрывы продолжаются до сих пор.

По словам очевидцев, уже было слышно около 5-6 хлопков. Также в небе видны вспышки.

На данный момент данных о возможных пострадавших нет.

Ранее в Сызрани Самарской области из-за атаки украинских дронов частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. В результате погибли два человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.