Серия взрывов прогремела в Самарской области при работе ПВО
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают очередную атаку украинских беспилотников на Самарскую область. Из-за этого слышны взрывы, сообщает SHOT.
Серия громких звуков раздалась над Новокуйбышевском. Взрывы продолжаются до сих пор.
По словам очевидцев, уже было слышно около 5-6 хлопков. Также в небе видны вспышки.
На данный момент данных о возможных пострадавших нет.
Ранее в Сызрани Самарской области из-за атаки украинских дронов частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. В результате погибли два человека.
