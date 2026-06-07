Цены на машино-места в ЖК Москвы за год взлетели практически в полтора раза

Существенное сокращение объемов предложения парковочных мест в строящихся жилых комплексах в старых границах Москвы спровоцировало резкое удорожание данного типа недвижимости. За прошедшие 12 месяцев средняя стоимость автомобильного лота подскочила на 46%, достигнув отметки в 5,4 млн рублей, рассказали « Коммерсанту » эксперты консалтинговой компании Ricci.

Они отметили, что темпы подорожания парковок оказались в два раза выше аналогичных показателей на рынке жилья. Там средний бюджет лота увеличился на 22%, до 51 млн.

Сложившаяся ценовая динамика обусловлена заметным увеличением себестоимости строительных работ и снижением доли парковочных пространств в новых проектах при сохранении стабильного покупательского интереса. Представители крупных девелоперских компаний связывают удорожание объектов с ростом цен на строительные материалы, дефицитом рабочей силы и высокой стоимостью проектного финансирования из-за повышенной ключевой ставки.

В результате к концу мая суммарный объем доступных для покупки машино-мест на первичном рынке столицы сократился на 44% год к году. Он составил всего 3,2 тыс. вариантов.

Дополнительным фактором вымывания доступных предложений стало общее падение темпов запуска новых девелоперских проектов в мегаполисе, объемы которых с начала года просели на 28%. Дефицит ликвидных объектов привел к тому, что за первые четыре месяца года число сделок по купле-продаже парковок снизилось на 15%. Оно остановилось на уровне 3,9 тыс. договоров.

Примечательно, что спрос на покупку столичных квартир за этот же временной отрезок продемонстрировал куда более глубокое падение. Он уменьшился сразу на 35,5%.

Существенное влияние на средний ценник сегмента оказала трансформация структуры рыночного предложения в пользу дорогостоящих классов жилья. Объемы продаж лотов в сегменте комфорт-класса упали на 33%, в бизнес-классе сокращение составило 60%, в то время как в элитных объектах категории де-люкс предложение выросло в три раза. Кроме того, застройщики стали чаще выводить на рынок лоты увеличенной площади, а также специализированные парковочные пространства, оборудованные зарядными станциями для электромобилей и гибридного транспорта.

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