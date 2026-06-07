В Сергиевом Посаде в районе вокзала установят шумозащитные экраны

В обсуждении участвовали депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, сотрудники администрации и представители РЖД.

Главный вопрос, который волнует всех, — шум от железной дороги. После того как убрали старый грузовой двор, поезда стали слышны гораздо сильнее. Решение уже есть: в проект закладывают специальные шумозащитные экраны и ограждения.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова отметила, что принципиальный момент — конструкция не должна выглядеть как обычный бетонный забор. Строители хотят сделать ее стильной и современной, чтобы она гармонировала с красивым обликом надземного перехода и нового вокзала. Дизайнеры уже готовят визуализацию, которую позже представят жителям после утверждения в РЖД.

Проект ранее успешно прошел общественные обсуждения. Сейчас идет работа над деталями: где-то нужно аккуратно скорректировать расположение объектов, но в целом принципиальных изменений не будет.

Строительство планируют завершить к концу 2028 — началу 2029 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.