Житель Красногорска на свои деньги украсил Чернево-Успенский пруд фонтаном и лилиями

Житель Красногорска Сергей при помощи соседской лодки поставил фонтан на Чернево-Успенском пруду и украсил его лилиями. Теперь

«Для рыбок полезно и для души приятно», — объяснил он.

Сергей родился и вырос в этом микрорайоне Красногорска, его семья живет тут больше семидесяти лет. Небольшой сквер с прудом он знает с детства. Это место давно стало любимым у жителей: здесь рыбачат, художники пишут этюды на пленэрах, гуляют люди всех возрастов. И даже снимают художественные фильмы. Например, в прошлом году здесь снимали сериал «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым. Их герои пили кофе на берегу этого пруда.

Вот, и решил Сергей сделать сквер чуть краше: купил на свои деньги фонтан-аэратор и искусственные лилии, а потом все сам установил. Бесплатно для всех. Просто чтобы людям было приятно.

В первые же минуты после запуска подошли соседи и мамы с детьми. Все фотографируются. Фонтан закрепили якорями, сосед-рыбак не жадничал — лодку дал. И теперь, говорит Сергей, всем нравится. Даже уткам, кажется, тоже.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.