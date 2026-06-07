Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный стал обладателем роскошной квартиры премиум-класса в Великобритании, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер».

В общей сложности Залужный владеет европейской недвижимостью и инвестициями на сумму как минимум 5 млн долларов. Его доходы за период пребывания в должности могли составить свыше 10 млн долларов.

Залужный является одним из главных политических соперников главы киевского режима Владимира Зеленского. Его также называют одним из вероятных кандидатов в президенты Украины в случае проведения выборов.

Сам экс-главком ВСУ не говорил, есть ли у него желание становиться главой государства. При этом он часто делает громкие заявления и выступает с критикой Зеленского.

Однако некоторые эксперты полагают, что Залужный находится под контролем британских спецслужб.

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