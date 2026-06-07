Netflix опубликовал проморолик второго сезона «Аватар: Легенда об Аанге»

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Компания Netflix вечером 6 июня опубликовала на YouTube-канале еще один проморолик второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Часть будет называться: «Аватар: Последний маг воздуха». В видео актеры и создатели сериала рассказывают, как второй сезон оживил Тоф Бэйфон.

Аангу предстоит положить конец войне. Для этого ему нужно овладеть рядом навыков.

Однако в Зимнем Королевстве есть политика и свои секреты. Это осложнит задачу главному герою.

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix вышел 22 февраля 2024 года. В настоящий момент полностью выпущен один сезон, состоящий из восьми серий.

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