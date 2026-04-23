Повреждены крыша и квартиры: БПЛА взорвался в Самаре

В Самаре из-за взрыва беспилотника был нанесен ущерб дому. Местность оцеплена, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, взрыв прогремел в 05:09 по московскому времени. Перед этим был слышен сильный гул.

Очевидцы утверждают, что дрон летел на низкой высоте. Беспилотник врезался в верхние этажи высотки, а его обломки разлетелись по придомовой территории. После удара местные увидели дым, а часть крыши, по их словам, «снесло» взрывной волной.

Также выбиты стекла в домах напротив.

На данный момент территория вокруг дома оцеплена. Официальной информации пока не поступало.

Ранее из-за попадания беспилотника в дом в Самаре пострадали люди.

