Повреждены крыша и квартиры: БПЛА взорвался в Самаре
В Самаре из-за взрыва беспилотника был нанесен ущерб дому. Местность оцеплена, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, взрыв прогремел в 05:09 по московскому времени. Перед этим был слышен сильный гул.
Очевидцы утверждают, что дрон летел на низкой высоте. Беспилотник врезался в верхние этажи высотки, а его обломки разлетелись по придомовой территории. После удара местные увидели дым, а часть крыши, по их словам, «снесло» взрывной волной.
Также выбиты стекла в домах напротив.
На данный момент территория вокруг дома оцеплена. Официальной информации пока не поступало.
Ранее из-за попадания беспилотника в дом в Самаре пострадали люди.
