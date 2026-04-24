Непонятные явления продолжают держать жителей Финляндии в страхе

Финнов в Хельсинки напугало странное вещество на деревьях

Людей в одном из муниципалитетов Хельсинки в Финляндии напугало необычное вещество на деревьях. В первый раз его обнаружили вечером 22 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал местного СМИ Iltalehti.

Люди увидели некий материал белого цвета во время прогулки. Происхождение вещества неизвестно.

«Мы смотрели примерно с расстояния 500 метров и затем начали задумываться, что висит на деревьях», — рассказал очевидец.

При этом они не поняли, были ли это пластик или ткань. Журналисты Iltalehti также не смогли разобраться, что могло висеть на деревьях.

Ранее запущенная с космодрома Плесецк в Архангельской области Россией ракета «Союз-2.1б» напугала финнов. За ночь в местную службу спасения поступили десятки звонков.

