Запущенная Россией ракета испугала жителей Финляндии. За ночь в местную службу спасения позвонили десятки раз — причина была в запуске «Союза-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Mash .

Ракету заметили на большей части территории финской Суоми. Местные жители начали сообщать полиции и спецслужбам о запуске ракеты примерно в 02:20. Больше всех испугались те, кто живет у восточной границы.

В службе спасения местным жителям ничего не ответили. С утра полиция опубликовала пресс-релиз. В нем рассказали, что ракета не представляет опасности для финнов.

17 апреля ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами. Их будут использовать в интересах Минобороны.

