Сыроварня из Чехова выиграла три золота на Cheese Expo 2026

Сыроварня «Де фамиль» из муниципального округа Чехов получила три высшие награды на международном конкурсе Cheese Expo 2026 в Москве. Предприятие представило три вида сыра, и каждый из них стал победителем в своей категории, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международный конкурс Cheese Expo 2026 прошел в Москве на площадке «Тимирязев Центр». В нем участвовали 42 производителя из 13 регионов России и Республики Беларусь. На суд жюри представили 262 сыра — от продукции крупных предприятий до ремесленных сыроварен.

Сыроварня из Чехова завоевала золото во всех заявленных номинациях. «Бри со сливками» признали лучшим мягким сыром с белой плесенью из коровьего молока. В категории голубых сыров победил «Блу де фамиль» — продукт новой линейки, запущенной менее года назад. Также жюри отметило «Брик амбер де фамиль» с мытой корочкой, представленный в обновленной рецептуре.

Сыроварня «Де фамиль» работает рядом с деревней Высоково. В 2019 году хозяйство получило грант в размере 35 млн рублей на создание модульного производства и закупку оборудования. Вторая площадка действует с 2014 года вблизи деревни Сергеево. Предприятие выпускает широкий ассортимент сыров — от камамбера и бри до сан-марселина и брик амбера.

Московская область остается одним из ведущих центров сыроделия в стране. С 2021 года регион лидирует по объему производства сыра, здесь работают более 50 промышленных предприятий и около 50 фермерских хозяйств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.