Захарова: перемирие в Ливане позволило остановить кровопролитие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала развитие обстановки в Ливане. Она напомнила, что 16 апреля было объявлено о прекращении боевых действий в Ливанской Республике сроком на 17 дней. В Москве приветствуют достигнутую договоренность о перемирии, которая позволила остановить кровопролитие, сообщает МИД РФ .

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что режим прекращения огня будет строго соблюдаться. Это, по мнению Захаровой, позволит создать условия для устойчивой деэскалации в Ливане и исправления стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в стране.

Захарова отметила, что с самого начала широкомасштабной эскалации на Ближнем Востоке Россия призывала к прекращению вооруженной конфронтации и переводу конфликта в политико-дипломатическое русло. В связи с этим в МИД РФ расценивают проведение 14 апреля первого за 33 года прямого контакта между представителями Ливана и Израиля как шаг в правильном направлении.

В Москве заявили, что однозначно и безусловно поддерживают стремление сторон к миру, если оно носит искренний и серьезный характер. В МИД надеются, что Тель-Авиву и Бейруту удастся найти точки соприкосновения. Убеждены, что полный отказ от силовых действий и возвращение к политико-дипломатическим усилиям в интересах выполнения резолюции СБ ООН 1701 может открыть путь к долгосрочной нормализации ситуации в Ливане.

