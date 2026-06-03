Жителей Подмосковья приглашают на конкурс «СпортТрек» проекта «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» от президентской платформы «Россия — страна возможностей» анонсировал запуск конкурсных мероприятий в рамках трека «СпортТрек» для жителей Подмосковья. Участников ждет образовательный марафон и серия конкурсных заданий, а также им предоставится шанс стать частью профессионального экспертного сообщества работников спортивной отрасли, сообщила пресс-служба проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Принять участие в «СпортТреке» разрешается спортсменам, тренерам, преподавателям физкультуры, инструкторам по спорту, педагогам из спортивных секций и студентам профильных специальностей не младше 18 лет. Зарегистрироваться можно до 5 сентября на сайте https://flagmany.rsv.ru/.

Для конкурсантов подготовили обучающий марафон, куда вошли психолого-педагогические лекции и вебинары, теоретические и прикладные наработки от ведущих экспертов в сфере воспитания, педагогики и спорта, беседы с известными атлетами и спортивными комментаторами, а также методические пособия. Помимо этого, всем участникам открыт курс по спортивной психологии и спортивной медицине. В процессе марафона соискателям нужно будет пройти отбор по темам образовательной программы.

«Спорт играет важную роль не только в подготовке будущих чемпионов, но и в воспитании подрастающего поколения. В направлении „СпортТрек“ мы хотим дать спортсменам, тренерам, педагогам и всем специалистам спортивной сферы практические инструменты для работы с детьми и молодежью. Это знания, которые помогут заинтересовать ребят, приобщить их к здоровому образу жизни, научить работать в команде, ставить цели и добиваться результатов. Мы уверены, что направление станет местом для обмена опытом и объединит специалистов из Московской области, которые используют спорт как инструмент воспитания и наставничества», — поделился Артем Миронов, руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

По итогам отборочного этапа, который будет идти до 14 сентября, определят 300 финалистов. Им нужно будет пройти диагностику профессиональных компетенций и разработать концепцию воспитательного мероприятия, посвященного спорту.

Кроме того, конкурсанты смогут сформировать профессиональный клуб в рамках трека «СпортТрек», где у них будет возможность делиться наработками, обсуждать методы взаимодействия с детьми и подростками, а также находить свежие решения для развития спортивной и воспитательной работы.

Подать заявку на участие в «СпортТреке» можно по ссылке: https://flagmany.rsv.ru/.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» помогает выявлять наиболее мотивированные коллективы и квалифицированных лидеров в среде преподавателей, управленцев в образовании и студентов. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.