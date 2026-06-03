Светится синим: ученые обнаружили новый вид пауков в Анголе

Международная группа ученых в ходе экспедиции в Анголу наткнулась на десятки новых видов животных. Так, они обнаружили паука, который светится синим цветом под ультрафиолетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Исследователи проводили работы на высокогорном плато Лисима, где биоразнообразие оставалось малоизученным из-за труднопроходимого рельефа. К своему удивлению они обнаружили там десятки, вероятно, ранее не известных науке видов животных.

Среди них — паук-бокоход, который светится синим под ультрафиолетовым излучением. Причина свечения все еще не установлена. Также ученые нашли паука-кругопряда из рода Eresus, который мимикрирует под божью коровку.

Кроме того, исследователи обнаружили бронированного сверчка, восемь неизвестных науке видов стрекоз и столько же мотыльков, три новых вида кузнечиков и их родственников. Ученые будут анализировать результаты своих трудов и публиковать их в течение нескольких месяцев или даже лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.