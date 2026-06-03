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Автомобиль сбил электросамокатчика на пешеходном переходе в Москве

В столице машина врезалась в электросамокатчика, который ехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал, сообщает Telegram-канал «Измайлово и Гольяново Москва» .

ДТП произошло на 3-й Парковой улице. По словам очевидцев, мужчина на электросамокате выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора. В этот момент там ехал автомобиль.

Машина не успела затормозить и сбила самокатчика. На место оперативно приехали медики. В Сети появились кадры, как они грузят пострадавшего в карету скорой помощи.

О состоянии самокатчика на данный момент ничего неизвестно.

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