Молодой парень загадочно пропал на водопаде в Сочи

В Сочи две недели назад пропал 21-летний парень, который ушел на Ореховский водопад и не вернулся, сообщает SHOT .

Руслан в одиночку отправился в живописную местность 21 мая. Родным и близким парень сказал, что вернется на следующий день.

Днем 22 мая Руслан перестал выходить на связь. Родные не смогли до него дозвониться — телефон оказался выключен.

Друзья предполагают, что парень мог отправиться дальше на хребет после водопада. Сейчас парня ищут сотрудники МЧС, волонтеры и родная сестра. Применяются вертолеты, чтобы спускаться в труднодоступные места.

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