CNN: около 20 тыс моряков и 2 тыс судов заблокированы в Персидком заливе

Около 20 тыс. моряков и 2 тыс. судов застряли в Персидском заливе. Среди них танкеры, на которых в общей сложности находится примерно 132 млн баррелей нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Суда остаются заблокированными в Персидском заливе из-за ситуации в Ормузском проливе. После заявления иранских властей у них появился шанс перейти через этот водный путь.

17 апреля Тегеран открыл Ормузский пролив. Разрешение на проход судов будет действовать до конца периода прекращения огня между Ираном, США и Израилем.

У стран есть несколько дней, чтобы вызволить своих моряков и корабли с нефтью до истечения срока перемирия на следующей неделе.

Ранее Иран закрывал пролив из-за нападения США и Израиля 28 февраля.

