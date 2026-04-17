В Иране заявили об открытии Ормузского пролива

Иран открыл Ормузский пролив. Разрешение на проход судов будет действовать до конца периода прекращения огня, сообщает Mash .

Об открытии пролива заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, водный путь доступен для всех коммерческих судов на время прекращения огня.

Ранее Иран закрывал пролив из-за нападения США и Израиля 28 февраля.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. 13 апреля американские корабли начали блокировать все корабли, входящие и выходящие через Ормузский пролив.

На этом фоне в МИД Ирана пригрозили срывом перемирия. Там заявили, что ограничения стали незаконным шагом. Это может повлечь за собой соответствующие последствия.

17 апреля начало действовать 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном.

