В Иране заявили об открытии Ормузского пролива
Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори
Иран открыл Ормузский пролив. Разрешение на проход судов будет действовать до конца периода прекращения огня, сообщает Mash.
Об открытии пролива заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, водный путь доступен для всех коммерческих судов на время прекращения огня.
Ранее Иран закрывал пролив из-за нападения США и Израиля 28 февраля.
8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. 13 апреля американские корабли начали блокировать все корабли, входящие и выходящие через Ормузский пролив.
На этом фоне в МИД Ирана пригрозили срывом перемирия. Там заявили, что ограничения стали незаконным шагом. Это может повлечь за собой соответствующие последствия.
17 апреля начало действовать 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.