Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал согласие на перемирие с Ираном. Оно продлится две недели, сообщает РИА Новости .

При этом американский президент отметил, что прекращение огня будет двусторонним — Тегеран тоже не будет наносить удары.

«По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром… я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», — заявил Трамп в соцсети.

Ранее посол Ирана в Пакистане говорил о преодолении критической фазы переговоров с США.

США и Израиль начали атаковать Иран 28 февраля 2026 года. Иран стал наносить ответные удары по Израилю и военным базам Штатов на Ближнем Востоке.

