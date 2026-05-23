Минобороны РФ: поражены предприятия ВПК, энергетика и склады с дронами ВСУ

Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по военной инфраструктуре Украины. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение по 142 районам.

В их числе — предприятие военной промышленности, объекты энергетики, которые используются для нужд Вооруженных сил Украины.

Также под удар попали цеха сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Российские средства противовоздушной обороны также показали высокую эффективность. За тот же период были сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 800 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Удары наносятся в рамках продолжающейся специальной военной операции. Цель — уничтожение военной инфраструктуры и техники противника. Потери среди мирного населения и разрушения гражданских объектов, по данным Минобороны РФ, исключены, так как атаки приходятся только по военным целям.

