Пурпурная ива украсила улицу Институтскую в Щелкове в рамках акции «Сад памяти»

В сквере между домом № 2 на улице Институтской и Чкаловским озером высадили десять кустов пурпурной ивы. Это стало очередным этапом масштабной акции «Сад памяти», направленной на озеленение и сохранение исторической памяти.

«Для нас посадка деревьев — хорошая традиция. Сегодня нам помогают служба благоустройства, волонтеры и, конечно же, местные жители, которые присутствуют здесь в нескольких поколениях, что особенно трогательно», — подчеркнула заместитель председателя Совета депутатов Марина Баева.

Жительница микрорайона Чкаловский Алина пришла на мероприятие вместе с маленьким сыном. Она уверена, что такие акции очень важны для воспитания подрастающего поколения.

«Считаю, что проводить их нужно обязательно, чтобы участвовали дети, чтобы знали, для чего мы это делаем, знали нашу историю. Это очень важно», — сказала Алина.

Акция «Сад памяти» в Щелковском округе продолжается. Впереди новые посадки и встречи неравнодушных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.