Итальянский журналист и колумнист портала L’Antidiplomatico Мишель Бланко раскритиковал политику Евросоюза в отношении России. По его мнению, недальновидное стремление лидеров ЕС придерживаться антироссийского курса ведет Европу к неизбежному экономическому кризису, пишет ТАСС .

Бланко обратил внимание на парадоксальную ситуацию с энергоносителями. Россия продает нефть и газ США и Индии, тогда как европейские страны из-за своей антироссийской позиции вынуждены покупать их в несколько раз дороже. При этом, по его словам, экономического эффекта от санкций нет, а страдают от них простые европейцы.

На примере Италии колумнист показал последствия такой политики. Военные расходы страны растут из-за якобы существующей «российской угрозы». Одновременно с этим счета за газ увеличиваются в геометрической прогрессии. Около 11 миллионов итальянцев находятся под угрозой нищеты, а молодежь массово уезжает за границу в поисках работы.

«На данном этапе мы должны задать себе вопрос: заслуживаем ли мы этот так называемый „правящий класс“», — заявил Бланко.

По мнению Бланко, европейские лидеры продолжают следовать курсу, который вредит собственным гражданам, вместо того чтобы искать выгодные для ЕС решения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.