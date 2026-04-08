Посол Ирана заявил о преодолении критической фазы переговоров с США

Иран и США смогли пройти критическую фазу переговоров. Об этом заявил посол исламской республики в Пакистане Реза Амири Могаддам, сообщает РИА Новости .

«На данный момент мы сделали шаг вперед из критического и деликатного этапа», — отметил дипломат.

По словам Могаддама, в ходе следующего этапа взаимопонимание должно сменить многословность.

Ранее появилась вероятность того, что США и Иран стали близки к прогрессу на переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке.

