СМИ: США и Иран близки к прогрессу на переговорах о прекращении огня
США и Иран могут в ближайшее время добиться прогресса в ходе переговоров о прекращении огня на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
По данным СМИ, источник утверждает, что уже скоро могут появиться хорошие новости с обеих сторон. Ход переговоров напрямую контролировал главнокомандующий армией Пакистана фельдмаршал Асим Мунир.
Ожидается, что сделку могут заключить этой ночью.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас ведутся «жаркие переговоры» по Ирану.
