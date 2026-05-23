Москва первой в мире запустила беспилотный трамвай с пассажирами

Москва стала первым городом в мире, где запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. В настоящее время по городу курсируют уже четыре таких трамвая, об этом в своем канале в МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, беспилотные трамваи проехали больше 35 тысяч километров, а пассажиры совершили на них свыше 100 тысяч поездок. До конца года беспилотными технологиями оборудуют еще 11 трамваев. К 2030 году беспилотными станут около двух третей всех трамваев столицы, а к 2035 — почти 90 процентов.

Центру перспективных разработок Московского транспорта исполнилось два года. В нем работают инженеры, программисты, аналитики данных и эксперты. Они занимаются внедрением современных технологий. Это одна из ключевых задач Стратегии развития транспорта столицы до 2030 года. Одно из главных направлений — разработка и тестирование беспилотного транспорта.

В январе этого года начались испытания первого в России беспилотного поезда метро. Пока он ходит без пассажиров. К маю состав проехал больше трех тысяч километров. В конце года он начнет испытываться в общем графите с учетом интервалов до 90 секунд в часы пик. А в 2027 году уже будет перевозить пассажиров. К 2030 году планируется запустить первую беспилотную линию метро — Большую кольцевую линию.

Кроме того, в Центре создают современные платежные решения. Здесь работает первая в России лаборатория билетных систем. Среди ее разработок — оплата по биометрии, виртуальная «Тройка» и оплата через Систему быстрых платежей. В Центре также проходят открытые встречи, где можно узнать о планировании маршрутов, истории метро и новых проектах.

