Трамп сообщил о напряженных переговорах по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас ведутся напряженные переговоры по Ирану. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.
«Сейчас мы ведем жаркие переговоры», — приводит слова американского лидера в соцсети X журналист Жаки Хайнрик.
При этом Трамп отказался комментировать ход этих обсуждений.
Глава Белого дома отметил, что в ближайшее время ждет полноценного брифинга об идее Пакистана.
