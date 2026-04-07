Трамп сообщил о напряженных переговорах по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас ведутся напряженные переговоры по Ирану. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы ведем жаркие переговоры», — приводит слова американского лидера в соцсети X журналист Жаки Хайнрик.

При этом Трамп отказался комментировать ход этих обсуждений.

Глава Белого дома отметил, что в ближайшее время ждет полноценного брифинга об идее Пакистана.

