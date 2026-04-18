Бурый медведь чуть не убил двух американских военных в Анкоридже Происшествия сегодня в 08:14

На горном полигоне в Арктик-Вэлли в Анкоридже бурый медведь чуть не убил двух американских военнослужащих, сообщает РЕН ТВ.

По информации агентства Associated Press, нападение произошло во время тренировки. Солдаты успели применить против хищника перцовый баллончик. Сведения о состоянии здоровья военных не разглашаются. Ранее Mash написал, что медведи вышли из спячки и нагрянули в поселки и дачные участки Московской области. В регионе видели минимум 70 хищников.