Бурый медведь чуть не убил двух американских военных в Анкоридже
На горном полигоне в Арктик-Вэлли в Анкоридже бурый медведь чуть не убил двух американских военнослужащих, сообщает РЕН ТВ.
По информации агентства Associated Press, нападение произошло во время тренировки. Солдаты успели применить против хищника перцовый баллончик.
Сведения о состоянии здоровья военных не разглашаются.
Ранее Mash написал, что медведи вышли из спячки и нагрянули в поселки и дачные участки Московской области. В регионе видели минимум 70 хищников.
