Гуляют у дач и поселков: оголодавшие медведи вышли к людям в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал Mash
Медведи вышли из спячки и нагрянули в поселки и дачные участки Подмосковья. В регионе видели уже как минимум 70 хищников, сообщает Mash.
Медведи после зимы максимально голодные. Они идут на запах еды, коей может стать мусор, корм для питомцев, остатки пищи. Оголодавшие звери стали все чаще подходить прямо к жилым домам.
Сейчас медведи бродят рядом с населенными пунктами в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. В регионе были замечены от 50 до 70 хищников. Остальных еще не отследили.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что медведь может неожиданно подойти к человеку на близкое расстояние. Встреча с самкой и ее медвежонком может оказаться смертельной — в таких случаях зверь реагирует жестче и может атаковать.
