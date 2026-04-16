Гуляют у дач и поселков: оголодавшие медведи вышли к людям в Подмосковье

Медведей заметили рядом с домами в Подмосковье

Медведи вышли из спячки и нагрянули в поселки и дачные участки Подмосковья. В регионе видели уже как минимум 70 хищников, сообщает Mash .

Медведи после зимы максимально голодные. Они идут на запах еды, коей может стать мусор, корм для питомцев, остатки пищи. Оголодавшие звери стали все чаще подходить прямо к жилым домам.

Сейчас медведи бродят рядом с населенными пунктами в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. В регионе были замечены от 50 до 70 хищников. Остальных еще не отследили.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что медведь может неожиданно подойти к человеку на близкое расстояние. Встреча с самкой и ее медвежонком может оказаться смертельной — в таких случаях зверь реагирует жестче и может атаковать.

