Андрей Воробьев возглавит список «Единой России» на предстоящих выборах

На форуме «Подмосковье. Есть результат!», где «Единая Россия» вместе с региональным правительством отчитались за выполнение народной программы, секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой возглавить партийную команду на предстоящих выборах в Госдуму и Московскую областную Думу, сообщает пресс-служба партии.

Брынцалов отметил, что новая команда уже получила поддержку жителей, и теперь ей необходим лидер, который способен объединить людей и привести к результату.

«Вы, как настоящий патриот и лидер Подмосковья уже не раз приводили нас к победе, рассчитываем на вашу поддержку и сегодня», — сказал он.

Брынцалов добавил, что команда «Единой России» разделяет ответственность за Подмосковье и его жителей и готова вместе с губернатором и Президентом страны двигаться вперед.

Глава региона подтвердил, что готов взять на себя эту ответственность.

«Во-первых, хочу поблагодарить партию, весь наш актив за высокое доверие и за тот результат, который наш регион продемонстрировал на предварительном голосовании. Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — обратился к участникам форума Андрей Воробьев.

Напомним, 31 мая «Единая Россия» завершила предварительное голосование перед выборами в Госдуму и Мособлдуму. В нем приняли участие более 635 тысяч избирателей Подмосковья — один из самых высоких результатов в стране. Всего в регионах свои голоса отдали более 10 миллионов человек.

«По итогам голосования партия сформировала сильную команду кандидатов. Победителями стали 129 человек. Многие из них ранее не были связаны с политикой, однако обладают серьезным профессиональным, жизненным и боевым опытом. Среди них — Герой России Людмила Болилая, участник СВО Сергей Пешкин, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Легков», — сказал Игорь Брынцалов.

Предварительное голосование «Единой России» в этом году проходило только в электронном формате на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. В ходе процедуры избиратели поддержали тех кандидатов, кто представит партию на основных выборах осенью. Напомним, в Московской области в сентябре пройдет две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов.