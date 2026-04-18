«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за гололедицы

В Московской области 19 и 20 апреля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Его объявили с 21 часа 19 апреля до 9 часов 20 апреля. Ночью и утром 20 апреля местами на дорогах ожидается гололедица.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что Москву накроет снегом на несколько дней в апреле. 19 апреля вместе с дождем будет идти мокрый снег. 20 апреля возможны легкие заморозки и гололедица.

