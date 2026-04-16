Москву накроет снегом на несколько дней в апреле
В Москве 19-20 апреля снова будет снегопад
19 апреля в Москве вместе с дождем будет идти мокрый снег. Температура воздуха упадет до промежутка от плюс 2 до плюс 4 градусов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.
20 апреля возможны легкие заморозки и гололедица. В тот же день может выпасть до 27 мм осадков.
На два дня появится снежный покров, его высота составит от двух до пяти сантиметров.
Днем температура воздуха будет от 0 до плюс 3 градусов. Еще прогнозируется штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду.
