Москву накроет снегом на несколько дней в апреле

В Москве 19-20 апреля снова будет снегопад

19 апреля в Москве вместе с дождем будет идти мокрый снег. Температура воздуха упадет до промежутка от плюс 2 до плюс 4 градусов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

20 апреля возможны легкие заморозки и гололедица. В тот же день может выпасть до 27 мм осадков.

На два дня появится снежный покров, его высота составит от двух до пяти сантиметров.

Днем температура воздуха будет от 0 до плюс 3 градусов. Еще прогнозируется штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду.

