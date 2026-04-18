В Оренбургской области задержан преступник, расстрелявший полицейских

сегодня в 08:44

Полицейские задержали в Оренбургской области мужчину, который оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка», — отметила Волк.

По ее словам, сейчас ожидается прибытие росгвардейцев и следственно-оперативной группы.

Днем 16 апреля полицейские отправились задерживать мужчину в поселке Акхермановка. Он находится в федеральном розыске. Когда преступник увидел полицейских, то открыл по ним огонь. Погиб старший лейтенант полиции. Еще три человека были ранены. Стрелял в полицейских Сергей Басалаев 1974 года рождения.

