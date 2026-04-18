Ефимов: 460 горожан осматривают квартиры в доме по реновации в Северном Тушине

Почти 460 жильцам двух старых пятиэтажек предложили новые равнозначные квартиры в доме 39 на улице Героев Панфиловцев. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Северном Тушине под заселение участников программы реновации передано шесть новостроек, три из которых расположены на улице Героев Панфиловцев. Предложения равнозначных квартир в одной из них – в доме 39 –получили от города почти 460 жителей дома 45, корпусов 1 и 2 на этой же улице. Всего в районе планируется расселить 60 зданий старого жилого фонда», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что новые квартиры по действующей программе реновации получат более 18,9 тыс. москвичей.

Пока продолжается заселение, свободные помещения на первом этаже занимает Центр информирования. Там будущим новоселам помогают оформлять договоры на равнозначное жилье.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, выбирать квартиры жители двух старых домов на улице Героев Панфиловцев начали 30 марта. Свыше половины участников переселения уже согласились с предложенными вариантами и начали оформлять документы, необходимые для переезда в новостройку.

«Как правило, квартиры по программе реновации больше по площади, чем в расселяемых домах, за счет более просторных кухонь и широких коридоров. Жилье сдается с улучшенной отделкой и оборудованием по стандартам программы, поэтому переезжать в него можно сразу после заключения договора», – пояснила Соловьева.

Новый жилой комплекс находится прямо напротив расселяемых зданий, поэтому будущим новоселам не придется переводить детей в другой детский сад или школу, менять поликлинику по месту прикрепления или искать привычные магазины и сервисы, добавили в Градостроительном комплексе.

В столичном Департаменте градостроительной политики уточнили, что в доме на улице Героев Панфиловцев оборудовано 243 квартиры, общая площадь которых составляет примерно 13,8 тыс. кв. м. Первые этажи новостройки – нежилые, они предназначены для размещения магазинов, служб быта и городских организаций. Воспользовавшись услугой «Помощь в переезде», новые жильцы смогут перебраться в квартиру максимально комфортно и оперативно.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он отметил, что в 70 районах в рамках реновации обновлена инженерная инфраструктура.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».